Man gewond in eigen huis; trio opgepakt voor geweldplegingen

NIJMEGEN - Een vrouw van 26, een 33-jarige man uit Venlo en een 40-jarige Tilburger zijn aangehouden voor geweldplegingen in Nijmegen, in april 2014. Dat maakte de politie donderdag bekend. De Venloër en de Tilburger worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming, zware mishandeling, poging tot afpersing en poging tot doodslag. De vrouw wordt verdacht van medeplichtigheid.

Een Nijmegenaar deed in april 2014 aangifte van poging tot doodslag in een huis in de Nijmeegse wijk Neerbosch Oost. De man werd in zijn woning vastgehouden. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De daders zijn toen niet gepakt, maar in een ander onderzoek naar geweldplegingen eind 2016 kreeg de recherche nieuwe informatie die leidde tot de aanhouding van dit drietal.

De vrouw is inmiddels vrijgelaten, de mannen zitten nog vast.