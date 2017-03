Nijkerkse haalt tijdens bevalling kindje uit eigen buik

NIJKERK - Ze zijn de eerste in Nederland: Camilia en Coen uit Nijkerk. Camilia haalde afgelopen week tijdens de bevalling zelf haar dochtertje uit haar buik. Dat gebeurde in het Diakonessenhuis in Utrecht.

Ze onderging een keizersnede en wilde volgens het ziekenhuis de bevalling zo bewust mogelijk meemaken. Normaal gesproken haalt de gynaecoloog het kindje uit de baarmoeder, maar bij deze bijzondere bevalling zijn het de handen van de moeder. Bevallingscoach Annelies Mulder. 'Afgelopen week was het zover en het was zo'n unieke ervaring. Integer, krachtig en puur.' In het buitenland komt de methode vaker voor, maar volgens het ziekenhuis is het de eerste keer in Nederland. Foto: Mamalogisch