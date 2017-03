Half miljoen om koelbedrijf naar Groenlo te lokken

ARNHEM - De provincie trekt maximaal een half miljoen euro uit om het koelbedrijf Mueller te verleiden zich in Groenlo te vestigen. Dit kan de Achterhoek 110 extra banen opleveren.

Mueller is de grootste leverancier van melktanks in Europa. Het bedrijf heeft op dit moment vestigingen in Assen, Wesepe en Lichtenvoorde, maar wil zich op één plek vestigen. Het bedrijf twijfelt tussen Heerenveen en Groenlo. De provincie wil een half miljoen subsidie uittrekken om het bedrijf te helpen bij de keuze.

De komende tijd gaat de provincie in overleg met het bedrijf. Mocht het plan doorgaan dan komen er naast de huidige 120 arbeidsplaatsen nog 110 bij. Er komt onder andere een opleidingscentrum.

Rode loper uitrollen voor bedrijven

De provincie probeert door de aanpak 'de Rode Loper' bedrijven naar Gelderland te lokken en ze hier te houden. Dat doen ze door gunstige voorwaarden te creëren. In dit geval hebben de Staten ook toestemming gegeven om een half miljoen euro uit te trekken.

De maakindustrie is belangrijk voor Gelderland, zo vindt de provincie. Met name in een krimpgebied als de Achterhoek is het belangrijk bedrijven te behouden. 'Wel sneu voor Overijssel dat we daar banen weghalen merkte een Statenlid op, maar we kiezen toch voor Gelderland.'