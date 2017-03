Nieuwe straatnamen rond N18 in Eibergen

ULFT - Een aantal wegen in Eibergen wordt doorsneden door de nieuwe N18. Reden voor Berkelland om in samenspraak met inwoners en organisaties nieuwe straatnamen te verzinnen.

'We willen voorkomen dat er dubbele straatnamen in het buitengebied ontstaan', zo laat de gemeente Berkelland weten. De dubbele straatnamen zouden moeilijkheid kunnen geven aan postbezorgers en hulpdiensten. Delen van de Munsterdijk, de Stokkersweg, de Olden Eibergseweg, de Kormelinkweg, de Kiefteweg, de Ballastweg en de Groenloseweg zullen een nieuwe naam krijgen. Een verbindingsweg en een ontsluitingsweg zijn inmiddels al omgedoopt.



De nieuwe benamingen voor de wegen komen tot stand in samenspraak met onder meer de Historische Kring Eibergen. Ook krijgen aanwonenden van de wegen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Na gesprekken zal een definitief besluit worden genomen over de nieuwe straatnaamgeving.