Twee beelden waarschuwen Zaltbommel voor hoogwater

ZALTBOMMEL - Een borstbeeld van een man, een beeld van een man ten voeten uit en een plein. Het is een beeld in meerdere delen van kunstenaar Marcel Smink. Het staat sinds 2000 in Zaltbommel aan de kade.

Het borstbeeld op het plein is het tweelingbroertje van het metershoge beeld aan de andere kant van de kademuur op het strand van de Waal. Allebei de beelden steken hun arm uit. Ze doen dat beiden op dezelfde hoogte. Het is de hoogte van de kademuur. Dat is het hoogste punt van waar het water van de Waal kan stijgen. Komt het hoger, dan hebben de inwoners van Zaltbommel natte voeten.