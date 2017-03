'De Dijker' moet inwoners Nieuwaal herinneren aan hoogwater

ARNHEM - Schuin tegen de dijk bij Nieuwaal ligt een bulldozer. Maar waarom? Is het daar achtergelaten na werkzaamheden of misschien wel vergeten?

Nee dat is het allemaal niet, want het is een echt monument. Kunstenaar Joris Baudoin maakte het werk 'De Dijker' in 1997. Het kunstwerk is gemaakt van beton en graniet.

Herinnering

Het is een schaalmodel van een bulldozer. Het moet mensen over honderd jaar er nog aan herinneren hoe daar ooit aan de dijk werd gewerkt om het achterland tegen het wassende water te beschermen.