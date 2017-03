Zin in een dagje uit? Dit zijn onze tips voor het weekend

ARNHEM - Nog geen plannen voor het weekend, maar wel zin om er op uit te gaan? De redactie van UIT met Esther helpt u een handje met wat uitgaanstips.

Sterrenkijkdagen

Bent u geïnteresseerd in sterren en planeten? Dan kunt u vrijdagavond en zaterdagavond naar de Volkssterrenwacht in Bussloo tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen.

Er zijn presentaties en u kunt natuurlijk met uw eigen ogen een blik werpen op de sterrenhemel. Bij een heldere hemel is aan het begin van de avond Venus te zien en iets later op de avond komt Jupiter voorbij.

Paaseierenmarkt Reurei

Iets heel anders is er zaterdag en zondag in 't Heuveltje in Beek, gemeente Montferland. Daar zijn creatievelingen bezig om van eieren ware kunstwerken te maken tijdens de Paaseierenmarkt Reurei. U kunt de kunstenaars aan het werk zien met allerlei soorten verf, met natuurlijke materialen of met klei. Naast het bezichtigen van de versierde eieren is het uiteraard ook mogelijk de trotse eigenaar te worden van een heel bijzonder ei.

Elburger Elfstedentocht

Voor de derde keer wordt in Elburg dit weekend de Elburger Elfstedentocht georganiseerd. Het staat ook wel bekend vanwege het Elburgse carnaval.

Tijdens de Elburger Elfstedentocht gaan deelnemers verkleed en op schaatsen of skeelers langs de plaatselijke horeca in het stadje. Ook worden er spellen gespeeld die passen bij de Elfstedentocht en moeten deelnemers stempels halen. De bijzondere tocht begint zaterdag om 13.00 uur bij restaurant Lucca.

Poppenhuizen- en miniatuurbeurs

Poppenliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Arnhem. In de Eusebiuskerk is een internationale poppenhuizen- en miniatuurbeurs plaats. Alle soort poppenhuizen zijn er te vinden, van hele grote tot hele bijzondere.

Maar ook kunt u op de beurs terecht voor handgemaakte meubels en andere accessoires voor in de poppenhuizen. Zaterdag en zondag overdag is de beurs geopend.

Hengsten Showdag

Wie van hengsten houdt, kan zondag vanaf 11 uur terecht in Ermelo in de Willem Alexanderhal. Daar is de hele dag de Hengsten Showdag met keuringen, dressuur en springwedstrijden. En er worden dekkingen verloot van tophengsten. Alle bezoekers kunnen deelnemen aan deze loterij.

