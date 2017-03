Heropening Meulunterenpad

EDE - Op vrijdag 10 maart vindt de heropening plaats van het Meulunterenpad in de gemeente Ede.

Dit Klompenpad is in 2007 geopend en is op suggesties van wandelaars flink verbeterd. Het Meuleunterenpad is een rondwandeling van twaalf kilometer door het mooie buitengebied van Lunteren. Wandelen over oude zandpaden, langs bossen en akkers op de flanken van de Veluwe. De heropening vindt plaats om 14.00 uur bij het startpunt Hotel De Wormshoef aan de Dorpsstraat 192 in Lunteren.

Historische paadjes in ere hersteld

Wethouder Willemien Vreugdenhil onthult het nieuwe startpaneel. Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer.

Schoonhouden en onderhouden

Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap. Brochure De vernieuwde brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt Eethuys/Hotel De Wormshoef en VVV’s in de regio.

De route is in beide richtingen gemarkeerd met groene klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. De nieuwe route is vanaf 9 maart beschikbaar op www.klompenpaden.nl en de gratis Klompenpaden app. Kijk ook op de Facebookpagina van de Klompenpaden.