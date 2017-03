Een occasion met een zwart randje: de BMW cabrio van Rauter

BEEKBERGEN - Het is een onschuldig plaatje, genomen ergens eind jaren 40, begin jaren 50. Vier glunderende mensen in en bij een luxe cabriolet. De kap open; klaar voor een dagje strand, de Veluwe of gewoon voor familiebezoek. Maar de auto, die hier met trots werd gekiekt, kent een beladen geschiedenis.

Want de auto is ook te zien op foto's uit maart 1945, genomen bij Woeste Hoeve. Met kogels doorzeefd, lekgeschoten banden, de kap omhoog en in het interieur het lichaam van de doodgeschoten chauffeur.

De BMW bij Woeste Hoeve - foto: ANP

Het is dezelfde auto als die op de vrolijke foto: de BMW 321 cabrio van SS-Obergruppenführer en de hoogste Duitse politiebaas in bezet Nederland Hanns Albin Rauter. Rauter, die in de avond van 6 maart 1945 zwaargewond raakte bij een schietpartij met het verzet. Volgens de Duitsers een 'aanslag' die weer leidde tot de beruchte executies bij Woeste Hoeve. 117 mannen werden gefusilleerd, elk jaar worden die slachtoffers op 8 maart herdacht.

Auto gaat van hand tot hand

Richard Schuurman, schrijver van het boek Spoor naar Woeste Hoeve, hoorde het verhaal over de auto van Johan Boekestijn, de neef van de man die op de foto achter het stuur zit. Telg uit een familie in Maasland bij Rotterdam die handelde in tweedehands tuinderijopstallen. Johan Boekestein had de provisorisch gerepareerde auto - de kogelgaten waren afgeplakt met plakband - direct na de oorlog gekocht van een zandhandelaar in de buurt van Apeldoorn voor 400 gulden. Die handelaar had de auto op zijn beurt gekocht van ene Keijzer uit Apeldoorn.

Boekestijn reed een tijdje rond in het opgeknapte vehikel, maar verkocht de auto korte tijd later weer door vanwege het hoge brandstofverbruik, het gevolg van de slecht afgestelde carburateurs. Twee Delftse studenten werden voor 600 gulden de nieuwe eigenaars, maar brachten de auto snel weer terug; hij bleek toch te duur in het gebruik.

In weer en wind

De cabrio bleef in de familie. Pieter Boekestein, de opa van Johan Boekestein, werd de nieuwe eigenaar. Hij handelde in onder meer tweedehands auto's, motoren en boten en wilde de auto bewaren. De BMW kwam in een opslagloods terecht, maar omdat de handel floreerde, was de opslag nodig voor andere spullen en verhuisde de BMW weer naar buiten, blootgesteld aan weer en wind.

In weer en wind: foto via Richard Schuurman

Pieter Boekestein wees aanvankelijk biedingen op de auto af, maar zwichtte uiteindelijk toch. De BMW, die er slecht aan toe was, werd door de nieuwe eigenaar opgehaald met een vrachtwagen. De man had weinig plezier van zijn nieuwe 'aanwinst' omdat die, zo hoorde Pieter Boekestein later, bij het afladen doormidden brak. 'Zo verdween één van de laatste getuigen van het toneel.”

(Foto boven artikel, met dank aan Richard Schuurman: achter het stuur Niek Boekestein, staand met hoed halfbroer Arie Boekestijn. achterin zittend zittend een zwager van Niek Boekestein en diens echtgenote).