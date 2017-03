Geen onderzoek na vondst 138 drugsvaten

AMMERZODEN - In Ammerzoden zijn 138 vaten met drugsafval gedumpt. De vaten zijn in een sloot langs de Nieuwe Kade achtergelaten.

De politie doet geen onderzoek. 'We hebben contact gehad met de landelijke eenheid en die hebben besloten geen onderzoek te doen. De vaten zijn overgedragen aan de omgevingsdienst', vertelt een woordvoerder van de politie.

Of de vondst groot is vindt de politie moeilijk te bepalen. 'Het zijn relatief kleine vaten dus het is moeilijk te vergelijken, maar de vondst ziet er indrukwekkend uit.'

Wanneer de vaten zijn gedumpt is nog onbekend.

Bart Meesters over de vondst van het drugsafval.

Foto: Bart Meesters