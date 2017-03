Vitesse-aanvoerder Kashia: 'Heel Arnhem moet naar De Kuip'

ROTTERDAM - Hij stond na afloop nog lange tijd te springen en te dansen met de supporters. Aanvoerder Guram Kashia kon zijn geluk niet op na de 2-1 winst op Sparta in de halve finale van de beker. 'We zijn nu zo dichtbij.'

'Het is nog één wedstrijd naar de finale. Dat is een grote wedstrijd voor de club en mij. Dit is waar ik zeven jaar lang naar uit heb gekeken, eindelijk een kans op de titel.'

De Georgiër benadrukt nog maar even waarom het zo belangrijk voor Vitesse en hemzelf is dat die prijs nu gepakt gaat worden. 'We hebben zo'n lange historie. 125 jaar Vitesse, maar geen prijs. We zijn er nu zo dichtbij. Daarnaast zit ik ook bijna aan het eind van mijn carrière en wil ik hier iets winnen. Als we winnen zal ik als captain nooit vergeten worden.'

Feestje met supporters

Dat lijkt nu ook al niet te gebeuren, want Kashia had na afloop een lang en groot feest met de supporters. 'Daar heb ik van genoten, want we bereiken het samen. In de finale wil ik ook all in gaan, heel Arnhem moet naar De Kuip, want de supporters zijn belangrijk. Support je club en je stad.'