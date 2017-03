Ofosu wil een hoofdrol spelen bij behoud NEC

NIJMEGEN - Hij was een tijdje uit beeld, maar Reagy Ofosu ambieert weer een hoofdrol bij NEC.

"Ik ben de laatste twee wedstrijden weer ingevallen. Ik hoop dat ik nu weer in beeld ben. Ik heb lang niet gespeeld. Dat was een moeilijke tijd. Ik heb ook blessures gehad. Daarna heb ik gewacht op mijn kans en vol gas gegeven op de training. De concurrentie in de voorhoede is groot."

Het wordt nog een hele klus om met NEC in de eredivisie te blijven. "Dat wisten we van tevoren al. We staan er nog goed voor. Het is niet dramatisch, maar we hebben wel een paar overwinningen nodig om zeker te zijn. Vijf nederlagen op rij, dat was wel een shock voor ons. We hadden directe concurrenten op meer afstand moeten zetten. Maar ze zijn ook nog niet veel ingelopen. We moeten nu rustig blijven. Het helpt echt niet als we ons gek laten maken. We moeten de komende wedstrijden knokken, dan komen we er samen uit. Ik wil het elftal helpen met dat wat ik kan, als ik tenminste word ingezet."