Heukelumse zwijnen worden toch afgeschoten

HEUKELUM - De Provinciale Staten hebben woensdag geen toestemming gegeven voor het vangen en vervoeren van de wilde zwijnen in Heukelum.

De Partij voor de Dieren had een debat aangevraagd nadat bewoners een opvangplek voor de wilde zwijnen hadden gevonden. In het gebied mogen geen wilde zwijnen zijn, maar er lopen er toch acht. Volgens een buurtbewoner zijn de beesten door iemand gedumpt.

Om het afschieten van de zwijnen te voorkomen werd een opvanglocatie in Groningen gevonden, maar daar was toestemming van de provincie voor nodig. Volgens de faunabeheereenheid Gelderland is die opvang alleen geschikt voor gewonde dieren, en dient de opvang om de zwijnen weer terug te zetten. En dat is volgens gedeputeerde Jan Jacob van Dijk geen optie. 'Soms moet je dingen doen die niet leuk zijn, er is volgens de faunabeheereenheid geen alternatief.' De dieren kunnen volgens Van Dijk alleen naar de Veluwe, maar daar is al een overschot.

Een meerderheid van de Provinciale Staten was tegen dat plan en dus werd de motie verworpen. Nu worden de dieren waarschijnlijk alsnog afgeschoten.

Zie ook: