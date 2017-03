Baker: 'Ik wil als bekerwinnaar terugkeren naar Chelsea'

ROTTERDAM - Lewis Baker was met twee goals de grote man voor Vitesse woensdagavond in Rotterdam. In de 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Sparta schoot de Engelsman de Arnhemmers hoogstpersoonlijk naar de finale.

'Dat is fantastisch. Iedereen is blij nu. Dit is een succes voor iedereen in het team, de fans en de Arnhemmers. Het is lang geleden dat Vitesse in de finale stond, maar we hebben nu kans om historie te schrijven.'

En dat terwijl Vitesse niet eens goed speelde in Rotterdam, zo vond de middenvelder. 'We kunnen veel beter, maar daar gaat het niet om. Het gaat alleen maar om winnen en ik hielp het team door twee keer te scoren.'

En als het aan Baker ligt helpt hij Vitesse ook weer in de finale. 'Ik wil als bekerwinnaar terugkeren naar Chelsea, dat is het doel.'

Geen feestje

Sprake van een feestje vanavond is er overigens nog niet, zegt de Engelsman. 'We moeten een geschikt moment vinden om dit te vieren. Nu wordt het alleen slapen en focussen op zaterdag, dat meen ik serieus.'