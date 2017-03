Fraser geniet, maar is realistisch: 'We hebben nog niets'

ROTTERDAM - Vitesse heeft woensdagavond de bekerfinale bereikt ten koste van Sparta. Iets wat trainer Henk Fraser al vier keer lukte als speler, maar nog nooit als trainer. Tot nu.

'Daar geniet ik ook van, maar daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk om het winnen van de finale en dat is het volgende doel', zo relativeert de trainer al snel.

Fraser zag dat zijn team het moeilijk had woensdag, maar op vechtlust uiteindelijk ook een hoop bereikte. 'Sparta heeft het ons vandaag heel lastig gemaakt. Qua voetbal ben ik vanavond ook minder tevreden, over ons verdedigende werk ben ik redelijk tevreden en over de uitslag super tevreden. De opluchting was na afloop ook heel groot.'

De trainer stond ook bijna de hele tweede helft te coachen langs de zijlijn. 'Dat had niks met zenuwen te maken, maar ik had het gevoel dat ze me nodig hadden. Soms komt er veel op een trainer neer, jongens aanschreeuwen en motiveren.'

'Niet te lang feesten'

Dat hielp dus uiteindelijk en zo staat Vitesse voor het eerst sinds 1990 in de bekerfinale. 'Vanavond mogen we even genieten, maar zaterdag staat er weer een wedstrijd op het programma. Dus geen alcohol en goed rust pakken. Niet te lang feesten, maar wel genieten.'