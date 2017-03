Navarone Foor symbool voor vechtlust Vitesse: echte teamprestatie

ROTTERDAM - Vitesse vierde groot feest met de fans, maar spelers analyseerden al snel weer nuchter na het bereiken van de bekerfinale. 'Als mannen moeten we daar staan.'

Navarone Foor stond tegen Sparta in de basis. Hij kreeg de voorkeur boven de meer aanvallend ingestelde Tighadouini en beschaamde het vertrouwen van zijn coach niet. De Betuwenaar ging voorop in de strijd bij Vitesse en speelde een sterke wedstrijd. 'Dit is een eerste stap', reageerde Foor direct nuchter na de 2-1 triomf op het Kasteel.

Billen knijpen

'Het was geen mooie wedstrijd, wel heel spannend', vervolgde de aanvallende middenvelder die als een soort valse linksbuiten speelde. 'Guram maakte het met die eigen goal nog extra spannend. Het was billen knijpen, maar we hebben ons staande gehouden. Dit was echt met zijn allen. In een hele mooie ambiance hier vanavond. We hebben er ook alles aan gedaan', wist Foor.

Druk

Het bereiken van de finale in de Kuip was inderdaad een echte teamprestatie van Vitesse. In een meeslepend gevecht waren beide ploegen erg aan elkaar gewaagd. 'Ja, we maken het ons zelf nog een beetje moeilijk. Je weet natuurlijk ook dat het er druk op staat. In fases was het iets minder, het blijft bekervoetbal.'

Als mannen

Morgenavond wordt duidelijk wie de tegenstander is op 30 april. AZ of Cambuur. Foor keek vooral naar het belang van de club. 'Prachtig voor de club. Ik heb zelf nog nooit een bekerfinale gespeeld. We moeten daar gaan staan als mannen en er 110 procent voor gaan. '