Vitesse na spannende wedstrijd naar bekerfinale

ROTTERDAM - Vitesse heeft voor een verrassende stunt gezorgd in het bekertoernooi. Voor het eerst sinds 1990 staan de Arnhemmers in de finale. Sparta werd woensdagavond op Het Kasteel met 1-2 verslagen.

Lees hier het liveblog van de wedstrijd

Het was een boeiend gevecht in Rotterdam, maar de Arnhemmers kwamen al snel op voorsprong door een goal van Chelsea-huurling Lewis Baker. Diezelfde Engelsman maakte in de tweede helft ook nog de 0-2.

Vitesse maakte het nog wel spannend doordat verdediger Kashia nog in eigen goal schoot. Maar uiteindelijk bleek dat allemaal niks meer uit te maken en kan Vitesse zich opmaken voor een ritje naar de bekerfinale in De Kuip.

Finale

Die bekerfinale zal gespeeld worden op 30 april. De tegenstander is de winnaar van de wedstrijd tussen AZ en Cambuur, die wedstrijd is donderdagavond.