Veelpleger presteert het: bijna 900 keer in aanraking met de politie

ARNHEM - Een notoire overlastpleger in Arnhem heeft het voor elkaar gekregen om in een paar jaar tijd maar liefst 897 keer met de politie in aanraking te komen. Woensdag besloot de rechter om de man op te laten nemen in een instelling voor stelselmatige daders (ISD).

Volgens de politie Arnhem-Noord maakte de veelpleger het heel erg bont. 'De ondernemers van de binnenstad klaagden dagelijks bij de wijkagent en het regende meldingen van inwoners en bezoekers van Arnhem. Dat is nu voor twee jaar voorbij', schrijft ze op haar Facebookpagina. Wijkagent was uren bezig met sfeerverbaal Omdat het veelal om overlast gerelateerde incidenten ging, was het voor de politie een hele opgave om de Arnhemmer in de instelling te krijgen. Om de officier van justitie een handje te helpen, stak de wijkagent veel uren in een zogenoemd sfeerverbaal. Dat is een soort samenvatting van de meest opmerkelijke en heftigste incidenten. 'Dit verbaal is zo uitgebreid, dat ons toch al betrouwbare systeem bij het openen van dat verbaal vastloopt... Dat is een hele prestatie!', aldus de politie Arnhem-Noord op Facebook. Het dossier van de man. Foto: politie Arnhem-Noord