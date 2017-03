ARNHEM - Wie vanochtend de weg op moet, kan het stuur beter maar goed vasthouden. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten.

Er is kans op windstoten tot 80 kilometer per uur. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van krijgen, zegt het KNMI.

De waarschuwing voor zware windstoten geldt tot vanochtend 10.00 uur.