Nog geen besluit over boete verkoop GelreDome

ARNHEM - Provinciale Staten van Gelderland heeft nog geen besluit genomen over de boete van 11 miljoen euro die Vitesse moet betalen bij verkoop van GelreDome. Een meerderheid van de Gelderse volksvertegenwoordigers vond het woensdag te vroeg voor een debat.

De leden willen eerst meer informatie en een voorstel van verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink voor ze willen praten over kwijtschelding van de boete. Een besluit over de boete zal nu op zijn vroegst pas begin april worden genomen. Vitesse heeft haast, want eigenaar Spes Bona praat ook met een andere potentiële koper.

11 miljoen euro

Vitesse wil GelreDome kopen, maar de provincie heeft in het verleden vast laten leggen dat een boete van 11 miljoen euro moet worden betaald als een voetbalclub het stadion koopt.

De PVV had vorige week een debat aangevraagd over de mogelijke verkoop. De partij stelde voor om een deel van de boete te laten vallen. Gisteren liet Live Nation, de exploitatiemaatschappij van GelreDome, al weten niet mee te willen werken aan de plannen van Vitesse.

De verwachting is dat op 29 maart verder wordt gepraat over de boete.

Beschuldiging van PVV

Tijdens het gesprek over Vitesse beschuldigde de PVV gedeputeerde Markink van belangenverstrengeling. Spes Bona heeft banden met de Rabobank en Markink zit in de raad van commissarissen bij een regionale Rabobank. Hij wist niets van de band van Spes Bona met de bank en heeft nog geen contact gehad met het bedrijf.

De Staten weigerden verder te praten over dat onderwerp, waarna de PVV boos wegliep uit de Statenzaal.

Zie ook

'Brief Live Nation bom onder plannen Vitesse'