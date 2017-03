Inwoners Beuningen hangen aan de muren van hun gemeentehuis

foto: @carolvaneert

BEUNINGEN - De inwoners die de gemeente Beuningen inzet in als ambassadeurs van hun eigen woonplaats zijn nu in een expositie te zien in het gemeentehuis. Het is een manier van citymarketing zonder dure reclamebureaus.

Het concept is simpel. Inwoners laten zich interviewen en fotograferen op hun favoriete plek in de gemeente. Dat komt dan op de gemeentelijke website, op de Facebookpagina van de gemeente en in de lokale krant de Maas & Waler. Historica Willeke Guelen en fotograaf Ger Loeffen portretteren een grote diversiteit aan inwoners van de gemeenten. Mensen die er al hun hele leven wonen, nieuwkomers, ouderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, gepensioneerden, ondernemers, kunstenaars, bestuurders, dienstverleners, mensen uit het onderwijs en horeca. De afgelopen anderhalf jaar werden de ‘Dit is Beuningen’ verhalen verzameld en er komen nog steeds nieuwe verhalen bij. ‘Dit is Beuningen’ is er nu ook als reizende expositie, om te beginnen in het gemeentehuis. Bekijk onze reportage uit december 2015: Zie ook: Geen dure reclamebureaus, maar burgers verkopen gemeente Beuningen

www.ditisbeuningen.nl