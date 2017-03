Schermer Timothy (14) snel klaar op jeugd-EK

NIJMEGEN - De 14-jarige Timothy Assmann is er niet in geslaagd de volgende ronde te bereiken van het EK schermen voor junioren. De Nijmegenaar verloor vier van zijn zes partijen in de eerste poule en is daarmee uitgeschakeld.

Assmann kwalificeerde zich dit jaar voor het jeugd-EK in het Bulgaarse Plovdiv. Maar nog meer viel hij op door zijn opmerkelijke actie in februari. De jonge Nijmegenaar startte een crowdfundingsactie op Facebook en schakelde daarvoor onder andere Omroep Gelderland in: Zie ook: Schermer Timothy (14) heeft geen geld voor jeugd EK: 'Het is behoorlijk pijnlijk' Op 21 februari verscheen op zijn Facebookpagina het volgende bericht: Op 23 februari reisde de jonge schermer af naar Bulgarije, waar hij woensdag zijn eerste partijen schermde. Assmann verloor de eerste drie, won de vierde, sloot de vijfde partij weer verliezend af en beëindigde zijn reeks poulewedstrijden met winst. Hij eindigde op een 86ste plek, net te weinig voor de volgende ronde omdat alleen de eerste 84 door mochten.