Snorfietsster gewond na botsing met auto

Foto: politie Duiven

DUIVEN - Een snorfietsster is woensdag gewond geraakt bij een aanrijding in Duiven. Volgens de politie kwam het slachtoffer in botsing met een auto.

Het ongeval gebeurde aan het einde van de ochtend op de kruising van de Vinkstraat met de Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat. De bestuurster van de auto zag de vrouw op de snorfiets over het hoofd met een botsing tot gevolg. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. De scooter raakte zwaar beschadigd.