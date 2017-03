Liveblog: Vitesse in bekerkraker bij Sparta al op 0-1 door Lewis Baker

ROTTERDAM - Vitesse wil historie schrijven. In de halve finale tegen Sparta staat de Arnhemse club in Rotterdam al met 1-0 voor door een vroege goal van Lewis Baker.

TUSSENSTAND: 0-1

30e min: Vitesse speelt met veel energie en wint tot nu toe de meeste duels.

25e min: prima aanval door de as van Vitesse. Nathan, Van Wolfswinkel met het overzicht en het schot van Baker net naast.

20e min: Vitesse controleert de wedstrijd na de eerste goal tijdens deze heerlijke bekeravond. Het lokt Sparta nu een beetje, maar de ploeg van Fraser verdedigt sterk.

14e minuut: Het uitpubliek gaat los na de 0-1 van Baker.

GOAL!! 13e min: prachtig geplaatst schot van Chelsea-huurling Lewis Baker. Vitesse op 1-0 voorsprong! Uitzinnige vreugde in het uitvak dat weer als één man achter Vitesse staat.

11e min: het eerste gevaar van Sparta. Cabral schiet rakelings naast. Maar Vitesse opent sterker.

8e min: Het is even aftasten in de eerste vijf minuten. De Braziliaan Nathan met het eerste schot dat wordt verwerkt door keeper Kortsmit. Vitesse iets meer initiatief

20.45 uur: We gaan bijna beginnen!

20.45 uur: we zijn begonnen in een schitterende entourage met rookwolken, vuurwerk en gezang.

20.41 uur: Daar zijn de beide teams!

20.40 uur: De spelers van Vitesse komen onder luid applaus het veld op in Rotterdam.

20.30 uur: de warming-up is achter de rug, het veld is leeg en de regen bijna gestopt. De spanning stijgt! Het Kasteel zit inmiddels propvol. Over een kwartier gaat het los onder leiding van Pol van Boekel.

20.21 uur: het uitvak begint al aardig vol te stromen. Maken de Vitesse fans weer net zo veel lawaai en sfeer als tijdens het competitieduel? Toen won Vitesse hier met 1-0

20.15 uur: De warming-up op Het Kasteel is begonnen.

20.10 uur: Focus bij de spelers als ze het veld opkomen.

20.05 uur: Trainer Henk Fraser bespreekt de laatste details met technisch directeur Mo Allach.

19.57 uur: Welke bal zal gebruikt worden vandaag?

19.53 uur: behoorlijk wat politie op de been rondom het stadion vanavond

19.30 uur: Eloy Room begint onder de lat bij Vitesse. De Nijmegenaar was een twijfelgeval, maar kan ondanks liesklachten starten. De staf verwacht geen problemen, zo laat Vitesse weten.

Het fraaie stadion van het chique Sparta, nu nog rustig....

19.28 uur: de eerste supporters melden zich op Spangen, bij het fraaie stadion van Sparta.

19.25 uur: Enigszins verrassend: Foor start, Tighadouini op de bank. Foor is iets defensiever ingesteld. Verder geen Diks, maar wel Leerdam als rechtsback.

Zie onder de opstellingen der beide elftallen:

19.22 uur: opstelling is als volgt: Room, Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Baker, Nathan; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor

19.00 uur: Eén van de supportersbussen in de regen op weg naar Sparta voor de bekerclash tegen Vitesse.