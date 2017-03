Liveblog: Finale in de Kuip lonkt voor Vitesse, maar Sparta dringt aan

ROTTERDAM - In de halve finale van de beker tegen Sparta staat Vitesse nog altijd met 1-0 voor door een goal van Lewis Baker.

TUSSENSTAND 0-1

68e min: En trainer Henk Fraser heeft voor zichzelf nu een staanplaats gereserveerd. De spanning lijkt ook bij hem erg op te lopen.

64e min: Ondertussen is de spanning ook hoog opgelopen in Arnhem. In het supportershome van Vitesse kijken de fans gespannen toe.

62e min: Breuer met een kopbal van dichtbij. Prachtige reflex Room, rebound van Pusic gaat ook naast. Grote kans Sparta gaat verloren.

60e min: Nathan naar de kant, Tighadouini (foto onder) komt erbij. Eerste wissel Vitesse.

59e min: Nathan probeert het van afstand in een fase waarin Vitesse weer wat meer grip krijgt. Het blijft spannend!

57e min: dubbele wissel bij Sparta. Alex Pastoor wisselt aanvallend en brengt onder meer Pogba. 'Alle ballen op Pogba', schreeuwt de aanhang van de thuisploeg.

54e min: Goed werk van de sterk spelende Foor in de hoek van het veld. De bal komt terecht bij Baker die van 25 meter maar net over knalt.

51e min: Room keept nog steeds en blijkt belangrijk te zijn voor de rust achterin.

46e min: We zijn weer begonnen.

supporters van Vitesse beleven tot nu toe een mooie avond. Ook deze mannen hebben goede hoop op een fraaie afloop.

45e min: Het is rust in Rotterdam. Een aantrekkelijke eerste helft met Vitesse dus op voorsprong.

38e min: goede voorzet van Foor, die als een valse linksbuiten speelt. Van Wolfswinkel komt net te laat om in te koppen. Het scheelt weinig.

35e min: De Deense doelman Tornes (zie foto onder) loopt warm. Zal Eloy Room, die last had van zijn lies, toch nog problemen hebben?



34e min: Sparta wordt wat sterker en neemt al een paar keer het doel van Vitesse onder vuur. Dumfries schiet maar net voorlangs. Fraser gebaart dat zijn ploeg meer van de goal moet af spelen.

32e min: mogelijkheid voor Sparta. Cabral speelt linksback Kruiswijk door zijn benen, maar het schot is niet moeilijk voor Room.

30e min: Vitesse speelt met veel energie en wint tot nu toe de meeste duels.

25e min: Prima aanval door de as van Vitesse. Nathan, Van Wolfswinkel met het overzicht en het schot van Baker net naast.

20e min: Vitesse controleert de wedstrijd na de eerste goal tijdens deze heerlijke bekeravond. Het lokt Sparta nu een beetje, maar de ploeg van Fraser verdedigt sterk.

14e minuut: Het uitpubliek gaat los na de 0-1 van Baker.

GOAL!! 13e min: prachtig geplaatst schot met de linkervoet van Chelsea-huurling Lewis Baker. Vitesse op 1-0 voorsprong! Uitzinnige vreugde in het uitvak dat weer als één man achter Vitesse staat.

11e min: het eerste gevaar van Sparta. Cabral schiet rakelings naast. Maar Vitesse opent sterker.

8e min: Het is even aftasten in de eerste vijf minuten. De Braziliaan Nathan met het eerste schot dat wordt verwerkt door keeper Kortsmit. Vitesse iets meer initiatief

20.45 uur: We gaan bijna beginnen!

20.45 uur: Schitterende entourage met rookwolken, vuurwerk en gezang.

20.41 uur: Daar zijn de beide teams!

20.40 uur: De spelers van Vitesse komen onder luid applaus het veld op in Rotterdam.

20.30 uur: de warming-up is achter de rug, het veld is leeg en de regen bijna gestopt. De spanning stijgt! Het Kasteel zit inmiddels propvol. Over een kwartier gaat het los onder leiding van Pol van Boekel.

20.21 uur: het uitvak begint al aardig vol te stromen. Maken de Vitesse fans weer net zo veel lawaai en sfeer als tijdens het competitieduel? Toen won Vitesse hier met 1-0

20.15 uur: De warming-up op Het Kasteel is begonnen.

20.10 uur: Focus bij de spelers als ze het veld opkomen.

20.05 uur: Trainer Henk Fraser bespreekt de laatste details met technisch directeur Mo Allach.

19.57 uur: Welke bal zal gebruikt worden vandaag?

19.53 uur: behoorlijk wat politie op de been rondom het stadion vanavond

19.30 uur: Eloy Room begint onder de lat bij Vitesse. De Nijmegenaar was een twijfelgeval, maar kan ondanks liesklachten starten. De staf verwacht geen problemen, zo laat Vitesse weten.

Het fraaie stadion van het chique Sparta, nu nog rustig....

19.28 uur: de eerste supporters melden zich op Spangen, bij het fraaie stadion van Sparta.

19.25 uur: Enigszins verrassend: Foor start, Tighadouini op de bank. Foor is iets defensiever ingesteld. Verder geen Diks, maar wel Leerdam als rechtsback.

Zie onder de opstellingen der beide elftallen:

19.22 uur: opstelling is als volgt: Room, Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Baker, Nathan; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor

19.00 uur: Eén van de supportersbussen in de regen op weg naar Sparta voor de bekerclash tegen Vitesse.