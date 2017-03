Man wandelt over de vluchtstrook om benzine te halen

VELP - De politie heeft woensdagmiddag een oudere man van de snelweg A12 bij Velp geplukt. Hij liep over de vluchtstrook.

De oudere man had geen benzine meer in zijn busje en wilde via de vluchtstrook naar het dichtstbijzijnde benzinepomp lopen. De agenten vonden dat niet zo’n goed idee. Ze hebben de man via een tussenstop bij een benzinestation weer bij zijn wagen gebracht.

Maandag gebeurde er iets soortgelijks op de A1. Een automobilist die dacht wel even de snelweg te kunnen oversteken om brandstof te halen, haalde zich de woede op de hals van een weginspecteur van Rijkswaterstaat. 'Hij sprak Duits, maar begreep heel goed dat hij goed fout zat.'

