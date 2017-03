Vitesse naar De Kuip, tweede dag staking bij Plukon: dit is het nieuws van donderdag 2 maart.

ARNHEM - Vitesse staat voor het eerst in 27 jaar weer in de finale van de KNVB-beker, nadat Sparta in eigen huis werd verslagen met 1-2. Bij pluimveeverwerker Plukon in Wezep wordt opnieuw gestaakt om onder meer een loonsverhoging.

Heerlijk avondje

Het is gelukt! De geel-zwarten uit Arnhem staan sinds lange tijd weer in de finale van het bekertoernooi. Tegenstander op 30 april in de Rotterdamse Kuip is de winnaar van het duel tussen AZ en Cambuur. De fans van Vitesse hadden een heerlijk avondje. Na een stamppotbuffet in het supportershome vertrokken 650 fans naar Rotterdam en bleven enkele honderden achter om de wedstrijd op groot scherm te bekijken.

Op de barricades!

Op woensdag zijn werknemers van Plukon voor de vijfde keer aan een staking in korte tijd begonnen. Voor meer loon, maar ook behoud van het leeftijdsverlof en 40 vaste banen voor uitzendkrachten. Plukon lijkt niet van plan water bij de wijn te doen.

De lucht in

In oktober vorig jaar vierde Barneveld de eerste editie van het Springkussenfestijn. Vanwege het succes is er donderdag en vrijdag opnieuw een Springkussenfestijn in de Veluwehal. Met deze keer nog meer grote stormbanen dan vorig jaar. En in de centrale hal komt een spelletjesfestijn met kleinere spellen. Voor de kinderen die even niet meer de lucht in willen.