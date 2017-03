Supporters Vitesse klaar voor bekerkraker tegen Sparta

ARNHEM - Net als de spelers zijn ook de supporters van Vitesse klaar voor de bekerkraker tegen Sparta. 650 aanhangers reizen per bus af naar Het Kasteel in Rotterdam en enkele honderden Vitessefans kijken de wedstrijd live op een groot scherm in het supportershome van de club.

'We gaan een feestje bouwen! Nu en hopelijk vanavond in Rotterdam', lacht Paul Koster van de supportersvereniging. De eerste fans hebben zich rond 17.00 uur verzameld in het supportershome bij stadion GelreDome voor een stamppotbuffet.

Voor hen staan 20 liter soep, 5 kilo stamppot, 12 kilo speklappen, 130 rookworsten, 150 braadworsten en 140 toetjes klaar.

Foto: Omroep Gelderland

Dringen bij de supportersbussen

'150 supporters eten een hapje voordat ze naar Rotterdam afreizen', legt Koster uit. Buiten is het rond 17.00 uur al dringen bij de supportersbussen. Alle 650 kaarten voor de halve finale die beschikbaar waren voor Vitesse zijn verkocht. Dat betekent dat de Arnhemse club door een vol uitvak wordt gesteund.

Verslaggever Thijs Boelens vanuit het supportershome van Vitesse:

Laatste halve finale was 16 jaar geleden

Vitesse staat voor het eerst sinds 2001 in de halve finale van het bekertoernooi. Mochten de Arnhemmers winnen bij Sparta, dan is in de finale op 30 april in De Kuip Cambuur of AZ de tegenstander. Dan zullen er overigens wel iets meer kaarten beschikbaar zijn: 17.500.

De bekerwedstrijd begint om 20.45 uur. Op onze website en app wordt een liveblog bijgehouden.