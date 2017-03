Varkens verplaatst na val in gierput: 'Boer moet vloer herstellen'

ZELHEM - De tientallen varkens die dinsdag op een bedrijf in Zelhem door de vloer zakten en in een gierput belandden, zijn elders ondergebracht. Dat zegt een woordvoerder van de NVWA. 'Als de boer het kapotte rooster naar behoren heeft hersteld, kunnen de dieren weer terug.'

In totaal zakten 48 varkens door de vloer van een stal. Vijf daarvan overleefden dit niet. Volgens de woordvoerder zijn de gewonde beesten deze woensdag door een dierenarts nagekeken. Voor zover bekend zijn er niet meer varkens overleden.

Beelden van de bewuste stal:

Niet de eerste keer

Bij het bedrijf in Zelhem zakten al eerder varkens door een rooster. Volgens de woordvoerder van de NVWA gebeurde dit in een andere stal. De boer heeft de schade toen naar behoren hersteld. Omdat er toen geen dieren in de stal van woensdag stonden, is daar toen geen controle uitgevoerd.

De NVWA heeft nu nog geen inspectie gedaan op het bedrijf. 'Dat doen we als de boer het probleem in de stal heeft opgelost. We zien erop toe dat dat volgens de regels gebeurt', aldus de zegsman.

