Waterschap Rivierenland haalt meer energie uit water

ALPHEN - Waterschap Rivierenland gaat deze maand beginnen met het opwekken van energie met waterkracht met een zogenaamde EQA-box. De EQA-box is volgens het waterschap een innovatieve alles-in-één waterkrachtcentrale en wordt geplaatst bij het gemaal Quarles van Ufford in Alphen aan de Maas.

De EQA-box kan voor een groot deel de benodigde energie voor het gemaal leveren, met uitzondering van het malen zelf. De installatie kan namelijk alleen stroom leveren in de ongeveer tien maanden in het jaar wanneer de Maas laag staat. Het verval vanuit de polder moet dan minimaal 1,10 meter zijn.

Wat is een EQA-box?

De EQA-box wekt elektriciteit op door middel van een waterdynamo van 10 kilowatt. Het ziet eruit als een moderne 'schoepmolen' die langzaam met de waterstroom meedraait. Volgens het waterschap is de dynamo honderd procent visvriendelijk. De aanwezige software zoekt automatisch de optimale hoogte en aanwezige energie in de waterstroom op. In geval van calamiteiten ‘lift’ de EQA-box automatisch mee. De EQA-box kan zowel bij stuwen als bij gemalen worden geplaatst waar een minimaal verval is van een halve meter.

EQA-stuw in Ommeren

In september 2016 had Waterschap Rivierenland de primeur door het plaatsen van de eerste kleinere EQA-installatie voor bij een stuw in Nederland. Dit gaat dan om een installatie op het niveau van een sloot en niet van een kanaal, zoals bij Alphen aan de Maas.