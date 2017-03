Beken zoeken

ARNHEM - Kees Kant werd geboren in de Biesbosch en heeft altijd een passie voor water gehad. Toen hij naar Arnhem verhuisde, ontdekte hij dat er vroeger wel zes beken stroomden.

