Trots Winssen wil plein vernoemen naar daar geboren zeeheld

WINSSEN - Zeeheld Jan van Ghent werd in Winssen geboren en daar zijn ze in dat dorp maar wát trots op. Dat Van Ghent juist daar ter wereld kwam is nog niet zo lang bekend: een amateurhistoricus uit het dorp ontdekte dat vorig jaar pas. De bedoeling is nu om het plein voor de kerk in het hart van het dorp naar hem te vernoemen.

Dat plein aan de Molenweg in Winssen heeft gek genoeg nog geen naam. Maar dat moet dus het Admiraal Van Ghentplein worden.

Winssen bewijst admiraal Van Ghent met de naamgeving alsnog de eer die hij verdient, staat in het collegevoorstel waar de gemeenteraad de knoop over mag doorhakken.

Willem Joseph (Jan) van Ghent, geboren op 14 mei 1626 in Winssen (portret door Jan de Baen)

Wie was Van Ghent precies?

In de 17e eeuw wilden de Engelsen de baas over de wereldzeeën worden en dat leidde tot oorlog met de concurrentie: de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Engelsen verbrandden in 1666 bij het Vlie ruim 150 schepen van onze handelsvloot en maakten een dag later het dorp West-Terschelling met de grond gelijk.

In 1667 werd besloten hen een lesje te leren. Jan van Ghent nam als rechterhand van admiraal Michiel de Ruyter deel aan die vergeldingsactie. Aan de oorlogsvloot van de vijand werd een gevoelige slag toegediend, die Engelsen nog steeds de 'diepste vernedering van de Royal Navy op eigen bodem' noemen. Een maand later, op 31 juli 1667, sloten de Engelsen en de Nederlanders de Vrede van Breda.

Eén van de bewijzen dat Van Ghent geboren is in Winssen (de dominee schreef eerst per ongeluk de naam van de grootvader als de vader op).

Michiel de Ruyter was ziek

Hoewel in veel publicaties, zelfs in een recente film, de eer aan Michiel de Ruyter wordt toegeschreven, is het een onderbelichte waarheid dat opperbevelhebber De Ruyter ziek was en zich pas op de laatste dag in de strijd mengde. 'Het succes van deze actie staat geheel op conto van Van Ghent', schrijft de Stichting Historisch Besef Beuningen niet zonder trots.

De stichting wil ook graag een plein en geen straat vernoemd hebben naar de in het dorp geboren en getogen Jan van Ghent. Dan zou er op termijn nog eens een standbeeld van de zeeheld op het plein in Winssen kunnen komen, of wellicht een herdenking.

De admiraal is overigens zo modern dat hij een twitteraccount heeft: twitter.com/w_ghent. Tijdens carnaval voer hij mee in de optocht.

