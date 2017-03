Te weinig beveiligers: nachtclub moet weekend op slot

ULFT - Club Déjàvu in Dinxperlo mag komend weekend niet open van de gemeente Aalten. De uitgaansgelegenheid krijgt de straf opgelegd na het overtreden van diverse voorschriften.

'Na een tumultueus verlopen opening is al een ernstige waarschuwing afgegeven', zo laat de gemeente aan REGIO8 weten. 'Bij volgende controles, waaronder afgelopen zaterdag 25 februari, is geconstateerd dat diverse voorschriften werden overtreden, waardoor de openbare orde en veiligheid in het geding komt.'

Zaterdag werd geconstateerd dat er veel te weinig beveiligers rondlopen.

Wel tweede kans

'De bestuurlijke sanctie die door de burgemeester is opgelegd, houdt in dat Déjàvu aankomend weekend gesloten blijft', aldus de gemeente.

De directie van Club Déjàvu krijgt van de gemeente wel een tweede kans. 'Zij krijgt gelegenheid om de organisatie te verbeteren, zodat aan alle vergunningsvoorschriften wordt voldaan en daarmee de openbare orde en veiligheid gewaarborgd is.'