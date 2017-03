Gezin tegen vangrail, auto total loss: politie zoekt wegpiraat

HEERDE - De politie zoekt een automobilist die zich vrijdagavond 24 februari rond 23.50 uur gevaarlijk zou hebben gedragen op de A50 bij Heerde. Mede door zijn gedrag zou een gezin met hun auto een ongeval hebben gehad.

De moeder van het gezin schrok van manoeuvres van de bestuurder. Zo zou hij haar over de vluchtstrook hebben gepasseerd en hebben afgesneden.

Total loss

Toen hij ook nog een forse slingerende beweging maakte, schrok de vrouw, week uit, draaide om de as en reed tegen de vangrail. Ze kon met haar kinderen van 14 en 16 ongedeerd, maar hevig geschrokken, uitstappen. Haar auto is total loss. De man reed na het ongeluk door.

De politie zoekt de bestuurder van wie alleen bekend is dat het een kalende man is. Hij reed in een zwarte personenauto met een kofferbak. Merk en type zijn onbekend.