Gemeentehuis Oost Gelre heropend na wekenlange vertraging

LICHTENVOORDE - Het verbouwde gemeentehuis van Oost Gelre is woensdag officieel heropend. In het vernieuwde gebouw in Lichtenvoorde zijn alle afdelingen van de gemeente ondergebracht.

De werkzaamheden liepen vorig jaar enkele weken vertraging op, omdat de draagconstructie van het pand anders was dan verwacht. Ook viel de verbouwing duurder uit dan de gemeenteraad in gedachten had.

'Heel erg mooi'

Desondanks waren er veel blije gezichten bij de heropening. 'Ik sta hier met een grote glimlach. We zijn blij dat we weer in het verbouwde gemeentehuis terechtkunnen. Want het ziet er werkelijk heel erg mooi uit', sprak burgemeester Annette Bronsvoort.

Allemaal onder één dak

Bronsvoort benadrukte dat een gemeentehuis niet alleen een werkplek is voor ambtenaren. 'Het is juist de plek waar onze inwoners en bedrijven naartoe kunnen gaan om ons te ontmoeten, om vragen te stellen en diensten van ons te krijgen. Een groot voordeel is dat we nu niet meer op verschillende locaties zitten, maar allemaal onder één dak. Dat werkt prettiger en is nog goedkoper ook.'

De gemeente houdt op 18 maart een open dag voor haar inwoners. Tot die tijd wordt de laatste hand gelegd aan het pand en de omgeving.



