Intieme kiekjes

ARNHEM -

Linda Vriesen is geboortefotograaf. Zij legt tijdens de bevalling de meest intieme momenten van ouders en kind vast. Want waarom fotografeer je wel je trouwdag en niet de geboorte van je kind? Na een kennismakingsgesprek met de aanstaande ouders staat Linda vanaf de 38ste week dag en nacht standby. Vanaf 4 centimeter ontsluiting wordt ze gebeld en komt ze fotograferen. Ze was ook bij de bevalling van Milou van Loenen, die nu een prachtig beeldverslag heeft van de geboorte van dochtertje Noa.