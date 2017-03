Basisschool geteisterd door vernielingen

Foto: politie Apeldoorn

APELDOORN - Basisschool De Sjofar in de Apeldoornse wijk De Maten is het doelwit van vandalen. Volgens de politie zijn in een paar dagen tijd tot tweemaal toe vernielingen aangericht.

De eerste vernielingen zijn tussen zaterdag 20.00 en maandag 8.00 uur gepleegd. Daarbij sneuvelden volgens de politie verschillende ruiten. De basisschool moest 3500 euro neertellen om deze te laten vervangen. Foto: politie Apeldoorn Via dak naar binnen Deze woensdag was het opnieuw raak bij de school. Naast een aantal ruiten zijn dit keer ook andere spullen vernield. De daders kwamen waarschijnlijk via het dak binnen. Volgens de politie moet dit tussen maandag 13.00 en woensdag 8.00 uur zijn gebeurd. Het schadebedrag is dit keer hoger, omdat er regen door de kapotte ruiten is gekomen. Iets gezien of gehoord? Beide keren zijn de ruiten vernield met stenen. De politie hoopt dat er mensen zijn die iets hebben gezien of gehoord. Tips zijn welkom op 0900-8844. Foto: politie Apeldoorn