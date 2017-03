Vergunning laat op zich wachten: spelen in Romeinse stijl kan pas in 2018

foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Eind maart zouden ze klaar moeten zijn: fonkelnieuwe speeltoestellen in Romeinse stijl voor speeltuin De Leemkuil in Nijmegen. Maar de grote facelift ter waarde van 800.000 euro is uitgesteld.

'Het was de bedoeling om alles voor de opening van dit seizoen klaar te hebben', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Maar er is een omgevingsvergunning nodig en die procedure loopt nog.' Ruim 70 jaar oude speeltuin Samen met het afbreken van bestaande speeltoestellen en het plaatsen van nieuwe, lukt het niet om op het moment van de openstelling in april al te spelen in de nieuwe Romeinse stijl . De 'nieuwe' Leemkuil wordt nu opgeleverd in 2018. Vorig jaar, op 11 augustus vierde de speeltuin nog haar verjaardagsfeest. Toen was het precies 70 jaar geleden dat er voor het eerst werd gewipt, geschommeld en gegleden. De Leemkuil is daarmee één va de oudste speeltuinen van Nederland. De broodnodige facelift ter waarde van achthonderdduizend euro werd dan ook gezien als een mooi verjaardagscadeau voor de oude speeltuin. Reportage 11 augustus 2016: Zie ook: Jarige speeltuin (70) in Nijmegen krijgt broodnodige facelift van 8 ton