Gelderlander voelt zich veilig en is tevreden met politie

ARNHEM - De meeste slachtoffers van misdrijven vallen in Arnhem-Noord en in Rivierenland voelen mensen zich het veiligst. Dit zijn enkele uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het onderzoek worden drie Gelderse regio's onderscheiden: Noord en Oost Gelderland (Achterhoek, IJsselstreek, Apeldoorn en Veluwe), Gelderland Midden (stukje Veluwe, Ede, Rivierenland en Arnhem) en Gelderland Zuid (Nijmegen, Tweestromenland en De Waarden).

Onderzocht zijn onder andere de mate waarin overlast wordt gevoeld, het gevoel van onveiligheid en het aantal slachtoffers van een delict. Gelderland scoort op bijna alle onderwerpen gemiddeld ten opzichte van de rest van Nederland. Ook is geen stijging of daling waar te nemen ten opzichte van 2012.

Burgers stapten in 2016 minder vaak naar de politie, maar hun tevredenheid over het functioneren van de politie stijgt. In Gelderland is 27 procent van de bewoners tevreden met de politie.

Cijfers overlast

Gemiddeld Noord- en Oost-Gelderland 35,7%

Gemiddeld Midden-Gelderland 41%

Gemiddeld Zuid-Gelderland 40,9%

Achterhoek Oost 26,8%

Tweestromenland 36,3%

Apeldoorn 39,9%

Arnhem Noord 51,9%

Cijfers veiligheid

Gemiddeld Noord- en Oost-Gelderland 12,1%

Gemiddeld Midden-Gelderland 14,2%

Gemiddeld Zuid-Gelderland 16,7%

Rivierenland West 7,7%

Achterhoek West 9,7%

Veluwe West 15,9%

Nijmegen Zuid 25,2%

Cijfers slachtoffers

Gemiddeld Noord- en Oost-Gelderland 13,8%

Gemiddeld Midden-Gelderland 15,9%

Gemiddeld Zuid-Gelderland 16,4%

Rivierenland Oost 12,7%

IJsselstreek 15,7%

Ede 16,5%

Nijmegen Noord 22,3%

In januari werd al bekendgemaakt dat het aantal misdrijven in Oost-Nederland het afgelopen jaar met zes procent is gedaald ten opzichte van 2015. Straatroof, diefstal, overvallen: bijna alle vormen van criminaliteit namen in 2016 af. Alleen inbrekers gingen vaker op pad dan vorig jaar.

Zie ook: