Provincie doet onderzoek naar weggestroomde stront

AALTEN - De provincie laat onderzoek doen naar de oorzaak en gevolgen van het omwaaien van de mestsilo aan de Hoeninkdijk in Aalten.

Vorige week stroomde zo'n 3 miljoen liter mest weg. De silo begaf het in de storm die donderdagavond over onze regio trok.

Het opruimen van de mest gaat nog zeker een maand duren. Volgens de provincie heeft de boer de wet overtreden, onder meer omdat de overgebleven mest in de silo niet is afgedekt. Ook het opruimen van asbest moet zo snel mogelijk gebeuren.

De provincie heeft een deadline gesteld voor het opruimen zowel de mest als de asbest. Gebeurt dat niet voor die tijd, dan kan een boete worden opgelegd.

Gevolgen voor milieu

De provincie Gelderland heeft een onafhankelijk bureau ingeschakeld die onderzoek gaat doen naar de oorzaak. Daarbij wordt er ook gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Er worden metingen verricht naar de aanwezigheid van extra stikstof, fosfaten, nitraten en zware metalen in de bodem.

Het waterschap Rijn en IJssel was bang voor zuurstofproblemen in watergangen rondom het bedrijf aan de Hoeninkdijk. Vooralsnog lijkt dit probleem mee te vallen. Het waterschap blijft de waterkwaliteit in de omgeving goed in de gaten houden.

