'Zorginstelling Ciran rommelt met declaraties'

GROESBEEK - Revalidatie-instelling Ciran ligt onder vuur van zorgverzekeraars. De zorginstelling zou te veel geld rekenen voor onder meer intake-gesprekken, maar ook voor behandelingen.

Het tv-programma Zembla besteedt vanavond aandacht aan Ciran. In de uitzending vertellen 14 (oud-)medewerkers en 22 patiënten over misstanden bij de instelling, onder wie een arts die in de enige Gelderse vestiging in Groesbeek werkt.

Diagnose via de webcam

De instelling zou op grote schaal zorg declareren die volgens de richtlijnen verricht moet worden als de patiënt een fysieke afspraak heeft met een arts. Ciran zou zich niet aan deze richtlijn houden en verricht onder andere intakegesprekken door patiënten met uiteenlopende klachten op zowel psychisch als fysiek vlak, via de webcam te diagnosticeren.

Op die manier is de instelling minder tijd kwijt en kunnen meerdere patiënten in korte tijd afgehandeld worden. Het bedrijf heeft negentien locaties, maar slechts drie full-time arbeidsartsen en een parttime medewerker in dienst.

Dubbele rekening

Onder meer zorgverzekeraar DSW deed onderzoek naar de behandelmethoden van Ciran. Uit onderzoek bleek dat er bij sommige casussen maar bij 1 procent van de behandeling een revalidatie-arts betrokken was.

Toch wordt het 'medisch specialistische zorg genoemd'. Voor de rekening betekent het dat die verdubbeld wordt. DSW besloot om in het vervolg nog maar de helft van de ingediende rekening te vergoeden. Ook Zilveren Kruis ligt in de clinch met de zorgleverancier en heeft geld teruggevorderd.

Het Radboudumc in Nijmegen heeft een samenwerkingsverband met de zorginstelling en doet onderzoek naar onder andere de alternatieve boeddhistische geneeswijzen die het bedrijf gebruikt. Over dat onderzoek zijn nog geen resultaten te melden.

Ciran laat in een reactie weten niet in te gaan op individuele gevallen. Het bedrijf zegt zich te houden aan de richtlijnen en regels die door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit zijn opgesteld.