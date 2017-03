Compensatie voor omwonenden azc valt lager uit

EWIJK - Financiële compensatie voor de waardedaling van hun huis omdat er plots een asielzoekerscentrum voor de deur staat. Dat willen direct omwonenden van het azc in Ewijk. Die schaderegeling komt er nu, maar soberder dan de gedupeerden zelf hadden voorgesteld.

In mei 2016 nam de gemeenteraad een motie aan die het college van de gemeente Beuningen opriep om schadevergoeding te regelen voor omwonenden van het terrein Hoge Woerd. Dat perceel is aangewezen voor de opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van niet meer dan 10 jaar.

De komst van het azc leidde tot veel protest uit de omgeving, onder meer omdat tien jaar als te lang wordt ervaren. Ook is er vrees voor gevaarlijke verkeerssituaties en waardedaling van huizen in de buurt.

Omwonenden stapten ook (tevergeefs) naar de rechter om de plannen van de gemeente Beuningen te dwarsbomen.

Alleen als je noodgedwongen moet verhuizen

De omwonenden willen dat iedere woningeigenaar binnen een straal van 300 meter van het azc gecompenseerd wordt voor eventuele financiële schade waar ze bij verkoop van hun huis mee te maken krijgen, wat de reden van de verhuizing ook is.

Het college wil alleen eventuele verkoopschade compenseren als de verhuizing nodig is door ziekte, overlijden, scheiding of ander werk. Binnen de straal van 300 meter rond het asielzoekerscentrum vallen 17 woningen.

De straal van 300 meter rond het azc (foto: gemeente Beuningen)

'Grote inbreuk op de leefomgeving'

Als een gedupeerde een beroep op de regeling doet, zal een onafhankelijke taxatiecommissie bepalen of en in hoeverre er sprake is van waardedaling van de woning door de aanwezigheid van het azc. Ook als de woning langer dan een jaar te koop staat kan een beroep gedaan worden op de regeling.

De omwonenden vinden dat ze royaal gecompenseerd moeten worden omdat de komst van het azc een grote inbreuk op hun leefomgeving is.

Algemeen belang voorop

De burgemeester en wethouders ontkennen niet dat er sprake is van inbreuk, maar ze vinden dat onvermijdelijk als wordt gekeken naar het algemeen belang. Het college vindt de regeling die de omwonenden willen daarom te ruim.

De gemeenteraad moet nog instemmen het voorstel voor de minder ruimhartige schadevergoeding.

