De Graafschap huldigt volleyballers Orion

DOETINCHEM - De Graafschap huldigt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong Ajax op 10 maart de volleybalheren van Seesing Personeel Orion voor hun bekerwinst. Supporters van De Graafschap moedigden in aanloop naar de winst Orion gedurende enkele wedstrijden aan.

'Prachtig om te zien hoe beide Doetinchemse sportbolwerken elkaar dit seizoen weten te vinden', aldus directrice Martine Zuil. 'Onze supporters op de tribune bij Orion en de volleyballers op De Vijverberg. Met Orion en onze gezamenlijke hoofdsponsor zijn we aan het kijken of en hoe we dit unieke partnership verder inhoud kunnen geven. De huldiging op 10 maart is in ieder geval een mooi begin.'



Voor aanvang van de thuiswedstrijd van De Graafschap worden de spelers van Orion op de middenstip in het zonnetje gezet.

Alle jeugdleden, bestuur en staf van de volleybalclub zijn uitgenodigd om de huldiging van de Orionmannen bij te wonen. Zij mogen daarna ook De Graafschap aanmoedigen in de wedstrijd tegen Jong Ajax.

