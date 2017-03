Blauw oog, hoofdpijn en een kapotte bril na vraag over hond

WAGENINGEN - Een vrouw uit Wageningen heeft een flink blauw oog en een onveilig gevoel overgehouden nadat ze aan een groepje jongemannen vroeg een hond aan te lijnen.

Dat gebeurde maandagavond 20 februari rond half elf. Die avond laat de vrouw haar hond uit in de buurt van de Rustenburg/Spijk in Wageningen. Als ze een groepje jongemannen ziet met een loslopende hond vraagt het slachtoffer of ze de hond zouden willen aanlijnen. Niet veel later krijgt de vrouw een klap in haar gezicht en ligt ze gewond op straat.

Blauw oog, hoofdpijn en een kapotte bril

Een van de verdachten geeft de vrouw zo'n klap in haar gezicht dat ze enkele dagen hoofdpijn heeft gehad, een blauw oog en een kapotte bril. Ook is het slachtoffer verdrietig dat zoiets kan gebeuren als je over straat loopt.

Verdachten zijn nette jongemannen van in de 20

Volgens het slachtoffer gaat het om een man of 4 die die avond een Stafford uitlieten. De mannen zijn rond de 25 jaar en zagen er allemaal verzorgd uit. Het baasje van de hond heeft waarschijnlijk kort blond haar in een scheiding. Hij droeg een dunne zwarte jas tot op de heup, een spijkerbroek en sneakers.

Ook de andere drie zagen er verzorgd uit met kort haar. Ze spraken algemeen beschaafd Nederlands zonder accent. De hond zou een Stafford zijn met een schofthoogte van ongeveer 40 centimeter. De hond had een witte borst en een witte hals. De rest van zijn vacht was beige.

Vluchtroute onbekend

Doordat de vrouw kwam te vallen na de klap, heeft ze niet gezien hoe de jongemannen gevlucht zijn.

Bureau GLD

Vanavond besteedt Bureau GLD aandacht aan deze zaak. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland wordt iedere woensdag uitgezonden op TV Gelderland direct na Gelderland Vandaag.