Geen nood! Toch genoeg stemmentellers voor Tweede Kamerverkiezingen

ARNHEM - De Gelderse gemeenten hebben genoeg mensen om stemmen te tellen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Gelderland.

Alle stemmen moeten handmatig worden geteld uit angst voor digitale manipulatie. Dat betekent dat met name de grotere gemeenten meer stemmentellers nodig hebben. Dat leek in eerste instantie te leiden tot een tekort aan stemmentellers.

'Advertentie niet nodig'

Zo vreesde Arnhem niet genoeg tellers te hebben. De provinciehoofdstad zette zelfs een advertentie in het weekblad Arnhemse Koerier. 'Dat was eigenlijk niet nodig', stelt een woordvoerder. 'We hebben genoeg stemmentellers.'

Ook Nijmegen heeft meer stemmentellers nodig dan bij de vorige verkiezingen. 'Maar we hebben er voldoende', verzekert een woordvoerder.

Mbo-studenten

Apeldoorn huurt per stembureau twee mbo-studenten in om te tellen. 'Dat doen we bij elke verkiezingen', aldus een woordvoerder.

Ook de andere gemeenten die zijn benaderd, geven aan voldoende menskracht voor de stembureaus te hebben.

'Ruim in ons jasje'

'We zitten ruim in ons jasje', geeft een woordvoerder van de gemeente Winterswijk zelfs aan. 'We zijn helemaal voorzien', weet een woordvoerder van de gemeente Barneveld.

De meeste gemeenten verwachten 's nachts al een voorlopige uitslag te kunnen geven. Donderdag of vrijdag volgt dan de definitieve uitslag.

