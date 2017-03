Anne Jasmijn (16) zegt 40 dagen 'nee' tegen Facebook

EDE - Veertig dagen vasten kan op verschillende manieren. Niet drinken, niet roken, niet snoepen. Maar de 16-jarige Anne Jasmijn Peppelenbos uit Ede zegt veertig dagen vaarwel tegen social media.

Anne Jasmijn: 'Samen met een vriendin heb ik dit bedacht en op Facebook gezet. Nu doen er zo'n twintig vrienden, en vrienden van vrienden mee. We hebben afgesproken veertig dagen lang niet aan social media te doen.'

'Het is verslavend'

Op de vraag waarom, antwoordt Anne Jasmijn: 'Ik kwam er eigenlijk op toen ik erover nadacht hoe verslavend het is. Of ja, misschien niet echt verslavend maar wel hoe zonde het van mijn tijd is.'

De hele tijd je telefoon checken, kijken of je iets gemist hebt. De Edese: 'Die tijd kan ik nu bijvoorbeeld besteden aan bidden of de Bijbel lezen.'

Overigens zitten alle vasters wel gezamenlijk in één Whatsapp-groep. 'Dat is zo'n ingeburgerde manier van communiceren, dat blijven we wel gewoon doen', aldus Anne Jasmijn.

Dagboek over vasten

In Heerde gaan ze op traditionele manier om met vasten. Zorginstelling Viattence maakt al enkele jaren een dagboek over de veertig dagen vastentijd na carnaval.

Elke dag heeft een verhaal, gedicht of gewoon een tekening. Het thema van het vastenboekje dit jaar is aandacht.

In de lunchshow van Rob Kleijs spraken Ina Vegter en Dorien Koetsier woensdag op Radio Gelderland over het dagboek.

Luister hier het gesprek terug: