Omstreden tandarts verdwijnt met inventaris

EIBERGEN - Mondzorgcentrum Eckberghe kwam drie jaar geleden in opspraak doordat de praktiserende tandarts geen BIG-registratie bleek te hebben. De tandartsenpraktijk is failliet.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg besloot destijds de praktijk te sluiten. In januari 2015 ging de tandarts weer aan het werk. Hij zei dat hij alleen nog werkte onder toezicht van collega’s die wel een BIG-registratie hadden, zoals de inspectie van hem eiste.

Patiënten bleven weg

Maar de commotie rondom de praktijk bleek patiënten af te stoten. Volgens de eigenaar lag de praktijk daardoor al geruime tijd stil. Omdat er geen inkomsten meer waren, restte hem in januari geen andere optie dan het faillissement aan te vragen.

Zoektocht

Toen bekend werd dat de praktijk ging sluiten, verdween de man. Later bleek dat hij de inventaris van de praktijk had meegenomen. De curator is nu op zoek naar zowel de tandarts als de inventaris.