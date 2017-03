Grot op de weg terug, Kadioglu traint niet mee bij NEC

NIJMEGEN - Jay-Roy Grot is op de weg terug, maar zal zondag tegen Heracles nog niet spelen.

De clubtopscorer is fanatiek bezig met de revalidatietraining.

"Ik heb eigenlijk helemaal geen last meer", laat Grot weten, die tegen PEC Zwolle uitviel met een verrekking of scheurtje in zijn linkerknie. "Maar zondag tegen Heracles komt te vroeg. Ik luister naar de medische staf. Ik herstel wel heel snel en train superhard. Soms ook binnen, dan doe ik stabiliteitsoefeningen." Mikael Dyrestam trainde samen met Grot apart van de groep. De Zweedse rechtsback kampt ook met een knieblessure, maar weet niet of hij zondag tegen Heracles al bij de groep zit. "Dat is aan de trainer."

Ferdi Kadioglu trainde helemaal niet mee. Het 17-jarige talent was maandag en dinsdag op stage met Oranje onder 19 en bleef binnen.