'Brief Live Nation bom onder plannen Vitesse'

ARNHEM - Volgens Gelders gedeputeerde Jan Markink is de brief van Live Nation een bom onder de plannen van Vitesse om GelreDome te kopen. In die brief aan Provinciale Staten zegt de exploitatiemaatschappij dat ze niet aan de aankoop van het stadion wil meewerken.

Vitesse wil graag in bezit komen van het GelreDome en naast de voetbalwedstrijden ook de organisatie van evenementen gaan doen. Volgens de voetbalclub doet de huidige exploitant Live Nation dit niet goed. Veel evenementen zoals Symphonica in Rosso gaan over naar de Ziggodome in Amsterdam. De club zegt dat zelf beter te kunnen.

Markink is verrast door de brief. ‘Ik dacht dat Vitesse al wel contact had gehad met de exploitatiemaatschappij en dat die positief was over het voorstel.’

Boete van 11 miljoen

Om het stadion in handen te krijgen heeft de club de provincie gevraagd om af te zien van de boete van 11 miljoen euro bij verkoop van het stadion. Daarover wordt vanmiddag gedebatteerd in Provinciale Staten.

Maar voorafgaand aan het debat laat Live Nation dus weten niet van plan te zijn af te zien van de exploitatie van evenementen. Daarmee lijkt het plan van Vitesse ook voor het debat al zo goed als mislukt.

Zie ook: Vitesse: 'GelreDome voelt als een leegstaand winkelcentrum'