Heeft de jeugd de toekomst in Zieuwent?

ZIEUWENT - De regenplassen maken het er niet vrolijker op in Zieuwent. Buiten brandt er nog een los bungelende lamp. Het voormalige pand van de Welkoop staat inmiddels er verloren bij, het staat al een jaar leeg. Ooit was dit het middelpunt van het dorp.

'Ik zag het destijds al voor me; ingegooide ruiten, jongeren die hier fikkies stoken, een soort ruïne', zegt buurtbewoner Bennie Beerten. 'Gelukkig is het nog niet zover'. Beerten is geboren in Zieuwent en heeft bijna zijn hele leven in het Achterhoekse kerkdorp gewoond. 'Ik heb ook even in Lichtenvoorde gewoond.' Maar dat was geen keuze uit het hart. 'Dat wilde ik niet, maar er waren geen woningen beschikbaar toen ik trouwde', legt hij uit.

Een hypotheek is lastig te krijgen

Een probleem dat Sanne Vredegoor zich vandaag de dag goed kan voorstellen. Want ook jongeren van nu die graag in Zieuwent willen blijven wonen hebben eigenlijk geen kans. Sanne is 25 jaar oud en ze wil graag in Zieuwent blijven wonen. 'Maar een hypotheek is toch lastig te krijgen en huurwoningen zijn hier niet', legt ze uit.

Sanne is niet de enige jongere die graag wil huren. 'Wij merken echt dat er een tekort is aan huurwoningen hier. De woningcorporatie wil hier niet meer bouwen en dus vertrekken veel jongeren', zegt Bennie Hummelink. Hij is van de dorpsraad in Zieuwent. Alle drie kijken ze naar het voormalige pand van de Welkoop.

Zes appartementen

Want als het goed is komt hier het het nieuwe woonhuis van Sanne. 'We willen hier zes huurappartementen maken', legt Hummelink uit. 'We hebben een architect ingeschakeld en hij heeft een ontwerp gemaakt, samen met de jongeren'. Het plan is om op de begane grond drie appartementen te maken, op de eerste verdieping twee en in de graansilo aan de achterkant moet ook een appartement komen. 'Dit zou echt een uitkomst zijn voor ons', zegt Sanne.

Ontwerp: Zieuwents Belang

Hoop op provinciale subsidie

De plannen zijn er. Alleen het geld nog niet. Het dorp hoopt op geld uit de provinciale subsidiepot Steengoed Benutten. 'Het is een monumentaal pand en het geld in dat potje is nou precies voor dit soort projecten', zegt Hummelink. Om de plannen op de kaart te zetten bij de provincie hebben ze Statenleden uitgenodigd. 'Ik denk dat we ons project goed op de kaart hebben gezet, nu is het afwachten', zegt Hummelink.

'Laten we hopen dat het lukt, anders krijgen we misschien wel een ruïne die we niet willen', voegt Beerten toe. En Sanne, die hoopt dat het zo snel mogelijk rond komt. 'Anders zullen we toch naar een ander dorp moeten uitwijken'.

Middelpunt dorp

Bennie Beerten herinnert zich nog als de dag van gisteren dat het vroeger een komen en gaan van boeren was bij de Welkoop. 'Er stonden hier ooit twaalf grote boerderijen midden in het dorp. Boeren kwamen hier gewoon met de kruiwagen naar toe om een baaltje stro te halen'. Het was een ontmoetingsplek voor velen.' Dat is inmiddels verleden tijd, maar wie weet komt er met de komst van de nieuwe appartementen weer nieuw leven in het Achterhoekse dorp.

Bron: Oudheidkundige Vereniging Zuwent